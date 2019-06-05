نوير يرفض الاعتزال ويحلم بيورو 2020

المصدر: ميونيخ-د ب أ

لا يفكر الحارس الألماني المصاب مانويل نوير مطلقاً في مسألة اعتزال كرة القدم بل على العكس يستهدف العودة لعهده الذهبي من خلال فعاليات يورو 2020.

وغاب نوير عن الملاعب منذ إصابته في مباراة بايرن مع فورتونا دوسلدوف في 14 أبريل الماضي، ليشارك الحارس البديل سفين أولريتش في المباريات الخمس الأخيرة للفريق ببوندسليغا. وكان نوير غاب أيضا عن أغلب موسم 2017 /‏2018 بسبب الإصابة.

وقال نوير امس خلال مؤتمر صحفي على هامش معسكر المنتخب الألماني في هولندا «أحب مهنتي، أحب وجودي داخل الملعب، أريد أن ألعب طالما جسدي يعمل».وأضاف «بالتأكيد أيضا من المهم أن أشعر أنهم في حاجة إلى جهودي». ويلتقي منتخب ألمانيا مع بيلاروسيا واستونيا يومي الثامن و11 من يونيو الجاري في التصفيات المؤهلة ليورو 2020.