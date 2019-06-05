بايرن ميونخ يتخلى عن رودريجيز

المصدر: برلين-د ب أ

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أمس أنه لن يتعاقد مع خاميس رودريجيز بعقد نهائي، وذلك مع نهاية فترة إعارته من ريال مدريد الإسباني إلى الفريق البافاري، والتي استمرت لعامين.

وأوضح نادي بايرن ميونخ المتوج بثنائية الدوري والكأس بألمانيا، أن القرار اتخذ أيضا من جانب اللاعب الكولومبي الدولي، الذي تربط وسائل الإعلام اسمه بالدوري الإنجليزي الممتاز بشكل كبير، في ظل ضعف فرصه مع ريال مدريد. وكان عقد إعارة رودريجيز /‏‏27 عاما/‏‏ إلى بايرن ميونخ يتضمن بنداً يتيح للنادي البافاري ضم اللاعب بعقد نهائي مقابل دفع 42 مليون يورو (47 مليون دولار)، لكن بايرن أعلن أنه لن يستخدم البند.