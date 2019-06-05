لوبيتيغي مدرباً لإشبيلية 3 سنوات

أعلن نادي إشبيلية سادس الدوري الإسباني لكرة القدم أمس تعيين مدرب المنتخب وريال مدريد السابق جولن لوبيتيغي مدرباً لفريقه لثلاث سنوات، خلفاً لخواكين كاباروس.

وبقي المدرب الباسكي البالغ 53 عاماً من دون عمل منذ أن أقاله نهاية أكتوبر الماضي النادي الملكي الذي قدم موسماً مخيباً من دون أي لقب، واكتفى بالمركز الثالث في الدوري بعد غريمه برشلونة، وجاره أتلتيكو مدريد.

وأقال ريال مدريد لوبيتيغي الذي تم الإعلان عن تعيينه عشية مونديال 2018 في روسيا، فحرمه الاتحاد الإسباني للعبة من الاستمرار في الإشراف على المنتخب، في 29 أكتوبر بعد 139 يوماً على تعيينه. مدريد- أ ف ب