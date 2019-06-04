7 لاعبين من بلد الوليد تقاضوا أموالا لخسارة مباراة

المصدر: أ ف ب

تقاضى سبعة لاعبين من ريال بلد الوليد الاسباني أموالا من قبل عصابة تتلاعب بنتائج مباريات كرة القدم، لخسارة مباراتهم الاخيرة من الموسم عمداً ضد فالنسيا، بحسب ما ذكرت صحيفة "الـ موندو" الثلاثاء.

وفاز فالنسيا على بلد الوليد 2- صفر وتأهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فيما كان بلد الوليد الذي استحوذ غالبية أسهمه "الظاهرة" البرازيلي السابق رونالدو قد ضمن بقاءه في الليغا في المركز السابع عشر.

وأشارت الصحيفة ان الشرطة اعترضت مكالمات هاتفية شارك فيها اللاعب المعتزل كارلوس أراندا الذي أوقف الأسبوع الماضي لشكوك حول تزعمه العصابة حيث يسمع قائلا "تم شراء سبعة لاعبين "من بلد الوليد".

كما سمع يقول في مكالمة أخرى حصلت عليها الصحيفة "فالنسيا يفوز في الشوط الأول وفي الثاني، حسنا؟".

وقائد بلد الوليد بورخا فرنانديز من بين اللاعبين الذين تقاضوا أموالا لخسارة المباراة، بحسب وثيقة قضائية حصلت عليها "الـ موندو".

وكان بلد الوليد أعلن الأسبوع الماضي انه فتح تحقيقاً قضائي بحق فرنانديز، وسط تقارير أفادت بأن السلطات راقبت فوز فالنسيا في المرحلة الأخيرة من الموسم.

وقال رونالدو في مقابلة مع يومية "اس" الأسبوع الماضي "نأمل ألا يكون هناك أي شيء. في مطلق الأحوال، أعتقد انه من الجيد ان نحقق، لأننا جميعا سنحارب الفساد".

وكانت الشرطة أوقفت الأسبوع الماضي عدداً من اللاعبين الحاليين مثل الدولي السابق راوول برافو، وآخرين معتزلين، إضافة الى عدد من المسؤولين، على خلفية تلاعب بالنتائج في بطولتي الدرجتين الأولى والثانية.

وأشار مصدر مقرب من التحقيق إلى أن المباريات المشكوك بوجود تلاعب بنتائجها، جرت في موسمي 2018-2019 و2017-2018.