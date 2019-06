منتخب كرواتيا يسخر من قميص برشلونة الجديد

علق منتخب كرواتيا على حسابه الرسمي في "تويتر"، بشكل ساخر، على القميص الجديد لبرشلونة الإسباني، الشبيه بدرجة كبيرة لقميص وصيف العالم.

وابتعد برشلونة عن التصميم التقليدي لقميصه ذو الخطوط الطولية ليتجه إلى المربعات، وهو ما استدعى تعليقات أشارت إلى تشابه كبير بينه وقميص منتخب كرواتيا.

وتزين المربعات الحمراء والزرقاء قميص النادي الكتالوني الجديد، بتوقيع من شركة "نايكي" التي تصنع أيضا قميص منتخب كرواتيا.

وفور إعلان برشلونة رسمياً عن قميصه الجديد، علقت الصفحة الرسمية لمنتخب كرواتيا على "تويتر" بالقول:" محاولة جيدة. لكن لا يمكنك التفوق على الأحمر والأبيض"، في إشارة إلى لوني قميص المنتخب الكرواتي، بحسب سكاي نيوز عربية.

وأضافت في تغريدة أخرى: "نحن متأكدون أن إيفان راكتيتش سيستمتع كثيراً بمجموعة برشلونة الجديدة".

واعتبر خبراء القميص الجديد للفريق "ثورة" على تصميمات ملابس برشلونة، الذي يتكون دائما من خطوط طولية، باستثناء موسم واحد ارتدى فيه اللاعبون قمصانا بخطوط عرضية هو 2015-2016.

ويرتدي لاعبو برشلونة ملابس "نايكي" منذ عام 1998، ويرتبط الطرفان بعقد يمتد لموسم 2027-2028.

🤔🧐😉 Nice try @FCBarcelona, but you can't beat red-and-white checkers 🔴⚪️#Croatia pic.twitter.com/LTYKYpEZ8x