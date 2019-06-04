لماذا تراجع ريال مدريد عن ضم نيمار؟

المصدر: وكالات

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء عن قرار نادي ريال مدريد النهائي بعدم التعاقد مع البرازيلي، نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وحسب ما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ريال مدريد اتخذ قرارا بعدم التعاقد مع نيمار خلال الميركاتو المقبل.

وتابعت الصحيفة أن حياة نيمار خارج الملعب وفترة تواجده في سان جيرمان أثارت الجدل في ريال مدريد حول ضمه في فترة الصيف الحالية.

وانضم نيمار لباريس سان جيرمان من برشلونة مقابل 222 مليون يورو، ويتقاضى 37 مليون يورو سنويا.

وتحدثت العديد من التقارير الصحفية الفرنسية والإسبانية مؤخرا، عن رغبة نيمار في العودة إلى النادي الكتالوني خلال الانتقالات الصيفية.

يذكر أن عقد نيمار مع باريس سان جيرمان يمتد لغاية يونيو 2022، ويصر النادي الباريسي على تمسكه بنجمه البرازيلي وعدم التفريط به قبل نهاية عقده.