عمالقة أوروبا تفتح المزاد على محمد صلاح

المصدر: وكالات

كشفت تقارير إسبانية عن دخول نجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، المصري محمد صلاح، ضمن اهتمامات ريال مدريد الإسباني، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتصدر صلاح غلاف صحيفة «آس» المدريدية تحت عنوان «فُتح المزاد»، لافتةً إلى أن ريال مدريد سيجد منافسة قوية على ضم النجم المصري مع كل من بايرن ميونيخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأشارت إلى أن التصريحات التي أدلى بها صلاح بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا فتحت باب رحيله عن ليفربول، حيث قال: «لا أستطيع حاليا الحديث عن مستقبلي».

وأوضحت أن ريال مدريد أبدى اهتمامه بضم صلاح، في الموسم الماضي، لتعويض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو، لكن ليفربول رفض التفريط في خدماته بأقل من 200 مليون يورو.

ولفتت إلى أن حاجة «الملكي» للتعاقد مع صلاح أصبحت أكبر في العام الجاري، خاصةً بعد الموسم الكارثي الذي مرّ به الفريق، وفي ظل خلافات حدثت بين اللاعب والمدرب الألماني يورغن كلوب، وفقًا للصحيفة.

ويحصل صلاح على 11 مليون يورو سنويا مع ليفربول ويرتبط معه بعقد يمتد حتى يونيو 2023 دون وجود شرط جزائي، وقد ساهم في 100 هدف مع فريقه خلال موسمين (سجل 71 هدفا وصنع 29 آخرين)، منذ قدومه من روما الإيطالي في 2017.

ويعتبر صلاح رابع أغلى لاعبي العالم، حيث تبلغ قيمته السوقية، وفقًا لـ«ترانسفير ماركت» 150 مليون يورو، خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي (160 مليونا)، البرازيلي نيمار دا سيلفا (180 مليونا) والفرنسي كيليان مبابي (200 مليون).

يذكر أن روما سيحصل على مبلغ مالي يزيد على 5 ملايين يورو، بفضل تتويج ليفربول بدوري الأبطال، إذ ان العقد المبرم بين الناديين بشأن انتقال صلاح، ينص في أحد بنوده على حصول روما على 5 ملايين يورو، إذا قاد «الفرعون» فريقه الجديد الى التتويج بطلاً لأوروبا.

كما يمتلك روما أيضا حق الحصول على مبلغ مالي لتواجد الحارس البرازيلي أليسون بيكر مع الـ»ريدز» في تتويجه الأوروبي.