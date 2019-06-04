رودريغيز يغادر بايرن ميونيخ

المصدر: برلين- أ ف ب

أشارت تقارير صحافية إلى أن لاعب الوسط الدولي الكولومبي خاميس رودريغيز سيغادر بايرن ميونيخ، بطل الدوري الألماني في المواسم السبعة الماضية، إثر قرار الأخير عدم التعاقد معه بشكل نهائي بعدما أمضى عامين في صفوفه قادماً من ريال مدريد الإسباني على سبيل الإعارة.

وانضم رودريغيز (27 عاماً) إلى النادي البافاري على سبيل الإعارة عام 2017 لمدة عامين حتى 30 يونيو الحالي، مع خيار التعاقد معه بشكل نهائي مقابل 42 مليون يورو (46,9 مليون دولار).

ووفقاً لمجلة «كيكر» الألمانية، قرر بطل الثنائية المحلية (الدوري والكأس) عدم تفعيل بند الشراء في عقد رودريغيز، مؤكدة الاثنين «اتفق مديرو بايرن على عدم التعاقد مع خاميس».