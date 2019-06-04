غريزمان يقود فرنسا للفوز على بوليفيا

المصدر: نانت -أ ف ب

قاد أنطوان غريزمان الذي قرر ترك فريقه أتلتيكو مدريد الإسباني من دون أن يعلن حتى الآن عن وجهته المقبلة، المنتخب الفرنسي بطل العالم إلى الفوز على ضيفه البوليفي 2-0 أمس في نانت، وذلك في مباراة ودية تدخل ضمن استعدادات بلاده لتصفيات كأس أوروبا 2020 والضيوف لكوبا أميركا 2019.

وكان غريزمان صنع الهدف الأول الذي سجله توما ليمار لفريق المدرب ديدييه ديشان بتمريرة رائعة (5)، قبل أن يضيف بنفسه الثاني أواخر الشوط الأول بعد تمريرة عرضية من بول بوغبا أربكت الدفاع البوليفي الذي فشل في إبعاد الكرة، فسقطت أمام غريزمان الذي تابعها في الشباك (42)، رافعاً رصيده إلى 29 هدفاً بقميص «الديوك».

وقد تعكرت فرحة أبطال العالم بهذا الفوز الودي بعد إصابة نجم باريس سان جرمان كيليان مبابي في كاحله الأيسر، ما اضطر ديشان إلى استبداله خلال استراحة الشوطين بوسام بن يدر.