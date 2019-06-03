هل يمنع راموس ريال مدريد من التعاقد مع محمد صلاح؟

المصدر: وكالات

كشفت تقارير صحافية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني يرغب في التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، إلا أن المدافع الإسباني سيرجيو راموس يقف في طريق الصفقة.

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية في تقرير نشرته اليوم الاثنين إن بيريز يريد شراء محمد صلاح "26 عاما" لكن توقيع الدولي المصري يجد الرفض من قبل بعض لاعبي ريال مدريد.

وأضافت الصحيفة: لم ينس سيرجيو راموس الهجوم الذي تعرض له بعد إصابة المصري الموسم الماضي.

وواصل التقرير: أصبح جناح ليفربول فجأة هدفا لرئيس ريال مدريد، على الرغم من الرفض الموجود داخل غرفة ملابس الفريق.

ولفتت صحيفة "سبورت" إلى أن سبب رفض راموس لفكرة التعاقد مع صلاح يعود إلى أن المدافع الإسباني تعرض لهجوم بعد تدخله على صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي، كما أن الصحافة المصرية وصفته بـ "الجزار"، واتهمته بأنه تعمد إيذاء لاعب ليفربول.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن ريال مدريد مهتم جدا بالتعاقد مع محمد صلاح الذي ينتهي عقده في يونيو 2023.