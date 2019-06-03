لماذا سخر نجم يوفنتوس من نهائي دوري الأبطال؟

سخر نجم فريق يوفنتوس الإيطالي فيديريكو بيرنارديسكي من نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي أقيم بين فريقي ليفربول وتوتنهام مساء السبت، بحسب "يوروسبورت".

كان الريدز قد نجح في تحقيق لقب دوري الأبطال السادس بتاريخه بعد فوزه على توتنهام بهدفين مقابل لا شيء بعد نحو عام فقط من سقوطه بالنهائي الشهير في كارديف أمام فريق ريال مدريد الإسباني.

وقال بيرنارديسكي في تصريحات إلى وسائل الإعلام الإيطالية: "لقد تابعت مباراة الأمس (أمس الاول) بين ليفربول وتوتنهام، لقد كانت مُملة للغاية، لقد كنت في معاناة وأنا أتابع تلك المباراة، نحن نحتاج إلى المشاركة في مثل هذه المباريات".

وأضاف "دومًا المباريات النهائية تلعب على الأجزاء البسيطة، لقد كان نهائي هذا العام غريبا جداً بصعود توتنهام وليفربول".

ولم تأتِ المباراة على مستوى التوقعات من حيث المتعة الفنية، وحسمها البلجيكي البديل ديفوك أوريجي في لحظاتها الأخيرة بتسجيل الهدف الثاني بعد أن سجل محمد صلاح أولا، ليضيف ليفربول لقبا جديدا بعد أعوام 1977 و1978 و1981 و1984 و2005.

وهذا اللقب الأوروبي الأول للمدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني للريدز بعد سقوطه بنهائي البطولة مرتين وبنهائي الدوري الأوروبي مرة واحدة.