كلوب يكتشف طريق الألقاب

المصدر: Ⅶ مدريد - وكالات

قدم فريق ليفربول مباريات رائعة في عدد لا يحصى من المباريات هذا الموسم، مقارنة بأدائه أمام توتنهام أمس في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. ولكن لن يهتم أحد بهذا الأمر في «أنفيلد»، معقل الفريق.

وقال يورغن كلوب المدير الفني للفريق: «يمكننا الآن أن نقول إن حصد 97 نقطة في الدوري الإنجليزي الممتاز والتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا أمر لا يصدق ولكننا فعلناه».

وبعد أن توج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، عقب الفوز على توتنهام، أصبح ثالث أكثر فريق يتوج بلقب البطولة خلف ريال مدريد الإسباني الذي يملك 13 لقبا وميلان الإيطالي الذي لديه سبعة ألقاب.

الحاضر أهم بكثير من الماضي، والكأس الأولى التي يحصدها كلوب لم توقف فقط سلسلة خسارته للمباريات النهائية التي وصلت لست مباريات، ولكنها يمكن أن تعد الفريق لعصر ذهبي مليء بالبطولات.

وتحدث كلوب مازحاً عن نهائي دوري أبطال أوروبا الذي يقام في اسطنبول العام المقبل، وهو المكان الذي شهد تتويج ليفربول بلقبه القاري الخامس بعدما تمكن من قلب تأخره أمام ميلان، حيث قال: «قلت للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، سنكون هناك».

هدف صعب

وأضاف: «في بعض الأحيان نتحمل عبء التاريخ وسيكون هدفنا أن نصل للمباراة النهائية في اسطنبول ولكنه سيكون هدفا صعبا». وتتضمن أعباء ليفربول أيضا الدوري الإنجليزي الممتاز، بحلول 2020 سيكون مر 30 عاما على آخر لقب للدوري حصده ليفربول.

حصد ليفربول هذا الموسم نقاطا كثيرة لينهي الموسم في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر سيتي، الذي تمكن من إلحاق الهزيمة الوحيدة لليفربول في الدوري هذا الموسم. وكشف كلوب أنه تحدث مع جوسيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي عبر الهاتف واتفقا على استمرار المنافسة في الموسم المقبل.

التتويج بدوري أبطال أوروبا هو أوج عمل أربع سنوات قام به كلوب /‏‏51 عاما/‏‏.

كان ليفربول قريبا من التتويج بالدوري الأوروبي في 2016 وخسر نهائي دوري أبطال أوروبا في العام الماضي أمام ريال مدريد. ولكن هذه المرة استطاع الفريق التتويج باللقب.

وقال جوردان هندرسون قائد الفريق: «بدون هذا المدرب كان هذا مستحيلا. تمر بأوقات صعبة خلال الموسم. ولكن ما قام به منذ قدومه شيء لا يصدق».

وأضاف: «هناك عمل جماعي، لقد خلق أجواء مميزة في غرف خلع الملابس، كل الثناء يذهب للمدرب».