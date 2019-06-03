فان دايك الأفضل في النهائي

المصدر: مدريد - وكالات

فاز الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي بلقب أفضل لاعب في المباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتوج فريق ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه بفوزه اليوم السبت على توتنهام 2 - 0 في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وقدم فان دايك أداء جيداً واستطاع أن يحد من خطورة مهاجمي توتنهام، وكان عاملاً رئيساً في فوز الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا. وأنهى فان دايك موسماً رائعاً حيث كان قد توج من قبل بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن الموسم المنقضي.