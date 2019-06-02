ميسي أفضل هداف للمرة السادسة في أبطال أوروبا

المصدر: أ ف ب

توج الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد ونجم برشلونة الإسباني هدافاً لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم للمرة السادسة في مسيرته بتصدره لائحة هدافي نسخة 2018-2019 التي توج ليفربول الانجليزي بلقبها على حساب توتنهام الانجليزي (2- صفر) في المباراة النهائية في مدريد "السبت".

وسجل ميسي الذي أقصي فريقه من الدور نصف النهائي على يد ليفربول بعد "ريمونتادا" تاريخية للأخير حول بها خسارته صفر-3 ذهابا في برشلونة إلى فوز برباعية نظيفة إيابا في ليفربول، 12 هدفا في نسخة هذا العام رافعا رصيده إلى 112 هدفاً في تاريخ مشاركاته في المسابقة، بفارق 14 هدفا خلف هدافها التاريخي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي.

وتفوق ميسي الذي نال هذا العام أيضا جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في البطولات الأوروبية للمرة السادسة أيضا، بفارق أربع أهداف عن الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، فيما تقاسم أربعة لاعبين المركز الثالث برصيد 6 أهداف لكل منهم وهم رونالدو والأرجنتيني سيرخيو أغويرو (مانشستر سيتي الإنجليزي) والصربي دوسان تاديتش (اياكس أمستردام الهولندي) والمالي موسى ماريغا (بورتو البرتغالي).

وتقاسم الدولي المصري محمد صلاح، صاحب الهدف الأول لليفربول في مرمى توتنهام في النهائي القاري، المركز السابع برصيد 5 أهداف مع الارجنتيني باولو ديبالا (يوفنتوس) والبوسني إدين دجيكو (روما الايطالي) والانجليزي هاري كاين والبرازيلي لوكاس مورا (توتنهام) والكرواتي أندري كراماريتش (هوفنهايم الالماني) والبرازيلي نيمار (باريس سان جرمان الفرنسي) والإنجليزي رحيم سترلينغ (مانشستر سيتي).