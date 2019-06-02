مفاجأة كبيرة.. صلاح خارج القائمة المثالية لدوري أبطال أوروبا

المصدر: البيان الالكتروني

أعلن حساب دوري أبطال أوروبا عن قائمة ضمت أفضل 20 لاعبًا في دوري أبطال أوروبا والذي إنتهى أمس بفوز ليفربول الإنجليزي بهدفين دون رد والعودة لمنصات التتويج مرة أخرى بعد غياب 14 عامًا.

وشهدت القائمة مفاجأة كبيرة بعدم تواجد النجم المصري محمد صلاح على الرغم من إنه كان من العوامل المؤثرة مع ليفربول بتسجيله 5 أهداف وتسجيله في المباراة النهائية للبطولة.

وتكونت القائمة من: أليسون (ليفربول)، تير شتيجن (برشلونة)، فان دايك (ليفربول)، دي ليخت (أياكس)، فيرتونغن (توتنهام)، ألكساندر أرنولد (ليفربول)، روبيرتسون (ليفربول)، سيسوكو (توتنهام)، حكيم زياش (أياكس)، دي بروين (مانشستر سيتي)، دي يونج (أياكس)، ندومبيلي (ليون)، فينالدوم (ليفربول)، نيريرس (أياكس)، سترلينج (مانشستر سيتي)، ميسي (برشلونة)، تاديتش (أياكس)، مانى (ليفربول)، رونالدو (يوفنتوس)، لوكاس مورا (توتنهام).