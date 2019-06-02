ماذا قال صلاح بعد فوزه بكأس دوري أبطال أوروبا؟

المصدر: البيان الالكتروني

أعرب محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، عن شعوره بسعادة لا توصف بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا، قائلًا: "هذا الأمر لا يحدث كثيرًا في مسيرة اللاعب".

وفاز ليفربول على توتنهام بهدفين نظيفين سجلهما محمد صلاح من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية وديفوك أوريغي في الدقيقة 87.

وأضاف صلاح، في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "آس": "أنا سعيد جدًا، هذا حلم طفل صغير، كنت أحلم به منذ 7 و8 سنوات".

وعن أحلامه المقبلة، قال: "أريد أن أكون أول لاعب عربي يحصل على بطولة دوري أبطال أوروبا مرتين".

أما عن ركلة الجزاء التي سجلها في الدقائق الأولى من دوري أبطال أوروبا، فقال: "أنا سددت ركلة الجزاء التي صعدت بمصر في كأس العالم فهذه الركلة مثلها".

وكان صلاح قد سجل ركلة الجزاء التي صعدت بمصر في كأس العالم، أمام الكونغو في تصفيات المونديال 2018 والتي كانت في الدقائق الأخيرة.

وأكمل بقوله: "الحمد لله على البطولة، نسعى إلى المزيد من البطولات في الفترة المقبلة".

وكان ليفربول قد توج بدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه ليصبح أكثر ثالث نادي تحقيقًا للبطولة بعد ميلان صاحب السبع ألقاب وريال مدريد صاحب الـ 13 مرة.