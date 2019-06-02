أوساكا وسيرينا تودّعان رولان غاروس

المصدر: باريس - أ ف ب

أحبطت آمال اليابانية ناومي أوساكا المصنفة أولى عالمياً بإحراز لقب ثالث كبير توالياً بخروجها أمس من الدور الثالث لرولان غاروس الفرنسية في كرة المضرب.

وتلقت أوساكا خسارة مفاجئة أمام التشيكية كاترينا سينياكوفا 4-6 و2-6، بعد أن كانت قد ضمنت البقاء في صدارة تصنيف المحترفات بصرف النظر عن نتيجتها في باريس.

وخرجت الأمريكية المخضرمة سيرينا وليامس من الدور الثالث بخسارتها أمام مواطنتها صوفيا كنين 2-6 و5-7.

ولدرى الرجال، بلغ ديوكوفيتش الدور الرابع بفوزه السبت على الإيطالي سالفاتوري كاروزو 6-3، 6-2، و6-3.

ويلاقي ديوكوفيتش الباحث عن جمع الألقاب الأربعة لبطولات الغراند سلام، بعد تتويجه في ويمبلدون الإنجليزية وفلاشينغ ميدوز الأميركية العام الماضي، وبطولة أستراليا المفتوحة مطلع 2019، في الدور ثمن النهائي الألماني يان-لينارد شتروف الفائز على الكرواتي بورتا تشوريتش في مباراة ماراثونية 4-6 و6-1 و4-6 و7-6 (7-1) و11-9.