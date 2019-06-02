أرقام وحقائق تُزين تتويج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا

المصدر: البيان الالكتروني

سجل المصري محمد صلاح هدفا مبكرا من ركلة جزاء وقاد ليفربول الإنجليزي إلى إحراز لقبه السادس في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بفوزه على مواطنه توتنهام 2-صفر السبت في العاصمة الإسبانية مدريد.

ولم تأت المباراة على مستوى التوقعات من حيث المتعة الفنية، وحسمها البلجيكي البديل ديفوك أوريغي في لحظاتها الأخيرة بتسجيل الهدف الثاني، ليضيف ليفربول لقبا جديدا بعد أعوام 1977 و1978 و1981 و1984 و2005.

"يوروسبورت" رصدت أبرز الأرقام والإحصائيات خلال تلك المباراة النهائية:

1 - بهدف محمد صلاح في شباك توتنهام، أصبح النجم الدولي المصري خامس لاعب أفريقي يُحرز هدفاً في نهائي الكأس الأوروبية/دوري الأبطال، بعد الجزائري رابح ماجر (1987 مع بورتو) والكاميروني صامويل إيتو (2006 و 2009 مع برشلونة) والإيفواري ديدييه دروجبا (2012 مع تشيلسي) والسنغالي ساديو ماني (2018 مع ليفربول)، كما سجل ثاني أسرع هدف في المباريات النهائية للبطولة بعد هدف مالديني بنهائي 2005 أمام ليفربول بعد البداية بخمسين ثانية.

2 - توتنهام تلقى 5 أهداف في الدقائق الخمس الأولى في مباريات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ولا فريق آخر تلقى أكثر من السبيرز.

3 - حقق ليفربول لقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، وهو ضعف ما فاز به أي فريق إنجليزي آخر "مانشستر يونايتد 3 بطولات".

4 - ركلة جزاء ليفربول جاءت بعد 23 ثانية فقط، أسرع ركلة جزاء في تاريخ المباريات النهائية للبطولات الأوروبية.

5 - واصل النجم الدولي البلجيكي ديفوك أوريغي تألقه الكبير، حيث أحرز ثلاثة أهداف من أصل ثلاث تسديدات في دوري الأبطال هذا الموسم.

6 - نجح فريق توتنهام هوتسبير في التصويب على مرمى ليفربول للمرة الأولى في الدقيقة 73 من عُمر المباراة عن طريق اللاعب الدولي الإنجليزي ديلي آلي.

7- أصبح المدرب الألماني يورغن كلوب رابع مدرب يُتوج بلقب دوري أبطال أوروبا / الكأس الأوروبية مع ليفربول، بعد بوب بيزلي وجو فيغن ورفائيل بينيتيز.

8 - ديفوك أوريغي أصبح ثاني لاعب بلجيكي يحرز هدفاً في نهائي دوري أبطال أوروبا / الكأس الأوروبية، بعد مواطنه يانيك كاراسكو مع أتلتيكو مدريد أمام الغريم التقليدي ريال مدريد في نهائي البطولة عام 2016.

9- نجم دفاع فريق ليفربول فيرغل فان دايك لم تتم مراوغته من أي لاعب في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

10 - انتزع النجم الدولي المصري محمد صلاح لقب هداف فريق ليفربول هذا الموسم في مُسابقة دوري أبطال أوروبا برصيد 5 أهداف.