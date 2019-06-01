صلاح يسجل ثاني أسرع هدف في نهائي أبطال أوروبا

المصدر: أ ف ب

سجل الدولي المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي ثاني أسرع هدف في تاريخ المباريات النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بافتتاحه التسجيل من ركلة جزاء في مرمى توتنهام بعد دقيقة و48 ثانية اليوم "السبت" في مدريد.

ويحمل مدافع ميلان السابق باولو مالديني الرقم القياسي لأسرع هدف في مباراة نهائية بالمسابقة القارية العريقة وكان بعد 50 ثانية، وسجله في مرمى ليفربول بالذات في المباراة النهائية لعام 2005 التي تخلف فيها الفريق الانكليزي بثلاثية نظيفة في الشوط الأول قبل ان يرد بمثلها في الثاني مدركا التعادل وحاسما اللقب بركلات الترجيح.

أما أسرع هدف في تاريخ المسابقة القارية فسجله مهاجم بايرن ميونيخ الألماني الدولي الهولندي السابق روي ماكاي بعد 10 ثوان في مرمى ريال مدريد الإسباني في إياب ثمن نهائي نسخة موسم 2006-2007.