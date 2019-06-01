مكافأة مالية قياسية في انتظار بطل دوري الأبطال

المصدر: البيان الالكتروني

الفائز بنسخة هذا العام من «التشامبيونز ليغ»، بين ليفربول وتوتنهام سيحصل على أموال أكثر من المعتاد، والأمر نفسه ينطبق على جميع الفرق الأخرى التي شاركت في البطولة، لأن النسخة الحالية ستشهد زيادة في الإيرادات بنسبة 30 في المئة عن المواسم الماضية. ومن المتوقع أن تصل إيرادات دوري الأبطال إلى 2.1 مليار يورو تقريبا، لتوزيعها على الأندية المشاركة في البطولة.

حصة كل فريق من هذه الأموال مرتبطة بثلاثة عوامل حددها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وهي مكافأة الأداء، وتصنيف المعامل، وقيمة النادي.

وبناء على هذه الأرقام، فإن ليفربول سيحصل على مبلغ إجمالي قدره 97.8 مليون يورو في حال تتويجه باللقب، بينما سيجني توتنهام 95.1 مليون يورو في حال فوزه بالكأس «ذات الأذنين» للمرة الأولى في تاريخه.