"دقيقة صمت" على روح رييس قبل نهائي دوري الأبطال

المصدر: البيان الالكتروني

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن إقامة "دقيقة صمت" على روح اللاعب الإسباني خوسيه أنتونيو رييس، قبل نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام، الليلة.

وقال الاتحاد الأوروبي عبر صفحته الرسمية على تويتر: "يمكننا أن نؤكد بأن دقيقة صمت ستجري قبل انطلاق نهائي دوري أبطال أوروبا".

وقال أشبيلية المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت إن لاعبه السابق خوسيه أنطونيو رييس توفي عن 35 عاما في حادث سير.

وقال أشبيلية في بيان بحسابه على تويتر "لا يمكن أن نعلن نبأ أسوأ من ذلك. لاعبنا السابق المحبوب خوسيه أنطونيو رييس توفي في حادث سير".

وكان آخر ناد لعب له رييس هو إكستريمادورا في دوري الدرجة الثانية الإسباني. ولعب أيضا لأرسنال وريال مدريد وأتليتيكو مدريد ومنتخب إسبانيا.

وخاض رييس مباراته الاحترافية الأولى مع أشبيلية وعمره 16 عاما، وانتقل لأرسنال في يناير كانون الثاني 2004 مقابل 17 مليون جنيه استرليني وكان ضمن التشكيلة الشهيرة التي فازت بالدوري الإنجليزي الممتاز في ذلك الموسم بدون هزيمة.

وانضم لريال مدريد على سبيل الإعارة في موسم 2006-2007، وفاز بدوري الدرجة الأولى الإسباني وانتقل لاحقا إلى جاره أتليتيكو قبل العودة لنادي طفولته أشبيلية في 2012 ليحرز معه ثلاثة ألقاب متتالية في الدوري الأوروبي بين 2014 و2016.

ولعب بعد ذلك في إسبانيول ثم شينجيانغ تيانشان ليوبارد الصيني قبل عودته لإسبانيا للإنضمام إلى إكستريمادورا في يناير .

وكانت مباراته الأخيرة ضد ألكوركون في 18 مايو حيث فاز إكستريمادورا 1-صفر. ومن المقرر أن يلتقي إكستريمادورا خارج ملعبه مع قادش غدا الأحد.