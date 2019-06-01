صلاح أمام فرصة تاريخية لمعادلة إنجاز مادجر

المصدر: البيان الالكتروني

سيكون النجم المصري محمد صلاح أمام فرصة جديدة لهز الشباك في نهائي دوري الأبطال، ليعادل بذلك إنجاز الأسطورة مادجر.

وفي كل مرة يقترب فيه موعد نهائي دوري أبطال أوروبا يستحضر عشاق كرة القدم في الوطن العربي عموماً وفي الجزائر خصوصاً الهدف الذي سجله نجم «محاربو الصحراء» السابق رابح مادجر، في نهائي 1987.

وسجل مادجر واحداً من بين أجمل الأهداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا، في موسم 1986- 1987، عندما أحرز هدفاً رائعاً بالكعب، في المباراة النهائية للمسابقة القارية، التي جمعت حينها فريقه بورتو البرتغالي وبايرن ميونخ الألماني (2-1).

ويعد مادجر أول عربي يفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، وأول وآخر عربي يسجل هدفاً في نهائي المسابقة الأوروبية.