إنتر ميلان يعيِّن كونتي مدرباً لفريقه

المصدر: ميلانو-أ ف ب

أعلن نادي إنتر ميلان رابع الدوري الإيطالي لكرة القدم، أمس، تعيين مواطنه المدير الفني السابق ليوفنتوس وتشلسي الإنجليزي أنطونيو كونتي مدربا لفريقه خلفا لمواطنه لوتشانو سباليتي الذي أقيل من منصبه الخميس.

ولم تكشف إدارة النادي عن مدة عقد لاعب الوسط الدولي السابق الذي أشارت وسائل الإعلام الإيطالية التي أكدت استلامه المنصب منذ أيام عدة، أنه وقع على عقد لمدة ثلاثة أعوام مقابل 10 ملايين يورو (إضافة للمكافآت) في الموسم الواحد.

وعلق كونتي على تعيينه في بيان لفريقه الجديد «سيبدأ فصل جديد في حياتي، أتطلع بفارغ الصبر لبدء مهمتي. اخترت إنتر من أجل النادي ومشروعه وطموحه.».