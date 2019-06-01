النهائي السابع بين فريقين من بلد واحد

المصدر: عواصم - وكالات

عندما يلتقي ليفربول وتوتنهام الإنجليزيان اليوم في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ستكون هذه هي المرة السابعة التي يجمع فيها النهائي بين فريقين من بلد واحد.

كانت المرة الأولى التي يجمع فيها النهائي بين فريقين من بلد واحد عام 2000 عندما واجه ريال مدريد مواطنه فالنسيا، وحسم الريال النهائي الإسباني الخالص لصالحه في العاصمة الفرنسية باريس بثلاثة أهداف . وعام 2003 شهدت مدينة مانشستر الإنجليزية نهائياً إيطالياً خالصاً وفاز ميلان على يوفنتوس بالضربات الترجيحية.

وفي عام 2008 فاز مانشستر يونايتد على تشيلسي بالضربات الترجيحية بعد أن انتهى اللقاء بالتعادل 1 – 1 في المباراة التي استضافتها العاصمة الروسية موسكو . وفي 2013 فاز بايرن ميونيخ على بوروسيا دورتموند 2 - 1 في استاد ويمبلي العريق بالعاصمة البريطانية لندن. وعام 2014 نجح الريال في كسب ديربي مدريد أمام جاره أتلتيكو مدريد بالفوز عليه 4 – 1 بعد وقت إضافي في اللقاء الذي جرى بمدينة لشبونة البرتغالية. وعام 2016 تكرر المشهد ذاته وحقق الريال أيضاً اللقب ولكن هذه المرة عن طريق الضربات الترجيحية من نقطة الجزاء بعد التعادل 1 – 1 في ملعب سان سيرو بمدينة ميلان الإيطالية.