تشيلسي يدخل صراع ضم كوتينيو

المصدر: البيان الالكتروني

بعدما أعلن النجم البلجيكي إيدن هازارد رحيله عن تشلسي، كشفت تقارير صحافية إسبانية أن إدارة النادي الإنجليزي تسعى لضم البرازيلي فيليب كوتينيو من برشلونة الإسباني.

وحسب صحيفة "ماركا"، فإن مسؤولو تشلسي يرون أن كوتينيو يعد "التعويض المثالي" لهازارد، الذي سيرحل إلى ريال مدريد الإسباني.

وتبدو الصفقة المتوقعة بانتقال كوتينيو من برشلونة إلى تشلسي، حلاً لمعضلتي الناديين، فالأول يسعى للتخلص من لاعب كلف خزائنه نحو 140 مليون يورو ولم يقدم شيئا يذكر، والثاني يريد تعويض رحيل نجمه الأول، بحسب سكاي نيوز عربية.

لكن "ماركا" أوضحت أن الصفقة قد تتأجل إلى صيف العام المقبل، إن لم تنجح مساعي تشلسي في رفع العقوبة الموقعة عليه بالمنع من ضم لاعبين جدد حتى يوليو 2020.