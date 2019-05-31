قائمة ليفربول المغادرة إلى مدريد لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا

المصدر: البيان الالكتروني

اختار ليفربول فريقا من 23 لاعبا استعدادًا لمواجهة نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت أمام توتنهام هوتسبر.

ويغادر الريدز مطار جون لينون اليوم الجمعة لخوض المباراة النهائية في ملعب مدريد ملعب واندا ميتروبوليتانو في ثاني ظهور متتالي في نهائي المسابقة.

واختار يورغن كلوب القائمة النهائية لخوض اللقاء وهي:

ألكساندر آرنولد، أليسون، بروستر، فابينيو، فيرمينو، جوميز، هندرسون ، كيليهير، لالانا، لوفرين، ماني، ماتيب، مينولييه، ميلنر، مورينو، أوريغي، أوكسليد-تشامبرلين، روبرتسون،شاكيري، محمد صلاح، فان ديك وفينالدوم، ستوريدج.