كونتي مدرباً جديداً لإنتر ميلان

المصدر: د ب ا

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي صباح اليوم الجمعة أن انطونيو كونتي المدرب السابق ليوفنتوس وتشيلسي الإنجليزي، سيصبح المدير الفني الجديد للفريق.

وذكر ميلان في بيانه "مدرب صاحب عزيمة وطموح، انطونيو كونتي يبدأ الآن مغامرته مع إنتر ميلان".

وجاء الإعلان عن التعاقد مع كونتي بعد يوم واحد من إقالة المدرب السابق لوتشيانو سباليتي في نهاية موسمه الثاني مع الفريق.

وقال ستيفين تشانغ رئيس إنتر ميلان "واثق من أن كونتي سيساعدنا على تحقيق أهدافنا وتنفيذ مهامنا الثابتة دائما، وهي جعل الفريق أحد أفضل الأندية على مستوى العالم مجددا".

وقال كونتي /49 عاما/ "فاصل جديد في حياتي بدأ".

وأنهى إنتر ميلان الموسم، يوم الأحد الماضي، في المركز الرابع ليتأهل لدوري أبطال أوروبا، وهو هدف حققه سباليتي في العام الماضي.

ولكنه، فشل في التأهل من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا كما ودع فريقه بطولة الدوري الأوروبي من دور الستة عشر.

وطرح اسم أنطونيو كونتي، المدير الفني السابق للمنتخب الإيطالي والذي لم يحظ بعمل منذ انهاء عقده مع تشيلسي.