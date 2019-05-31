المصدر: أ ف ب

دك المهاجم النرويجي إرلينع هالاند شباك هندوراس بتسعة أهداف في مباراة فازت بها بلاده 12-صفر الأربعاء في مونديال تحت 20 عاما لكرة القدم في العاصمة البولندية وارسو، مسجلا رقما قياسيا للبطولة بحسب الاتحاد الدولي للعبة "فيفا".

كما إن الفوز، الذي حققته النروج في هذه المباراة ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة، هو الأكبر في تاريخ البطولة بحسب "فيفا" أيضا.

وبعد أن صام عن التهديف في المباراتين الأوليين اللتين خسرتهما بلاده أمام الأوروغواي (1-3) ونيوزيلندا (صفر-2)، نجح لاعب ريد بول سالزبورغ النمسوي، البالغ من العمر 18 عاما، في تصدر ترتيب الهدافين بفضل أهدافه التسعة في مباراة الخميس التي أكملتها هندوراس بتسعة لاعبين، متقدما على السنغالي أمادو سانيا والكولومبي خوان هرنانديز اللذين سجل كل منهما 3 أهداف في المجموعة الأولى التي تأهل عنها منتخبا بلديهما الى ثمن النهائي.

ورغم هذا الفوز التاريخي لم تحسم النرويج تأهلها الى ثمن النهائي بعدما ذهبت بطاقتا المجموعة الثالثة لصالح الأوروغواي ونيوزيلندا، وعليها الآن الانتظار لمعرفة ما إذا كانت بين أفضل أربعة منتخبات حلت ثالثة في المجموعات الست.

شاهد.. هالاند النوريجي يدكّ شباك هندوراس بـ 9 أهداف في مونديال تحت 20 عاماًhttps://t.co/1Xfu9XRj9H#البيان_الرياضي pic.twitter.com/ARU47oMxJj — البيان الرياضي (@AlBayanSports) May 31, 2019