فضيحة فساد جديدة في قلعة «فيفا»

المصدر: لوزان - أ ف ب

أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، تاي نيكولاس الأمين العام السابق لاتحاد أوقيانيا، ثماني سنوات، لاختلاس الأموال والرشوة، بحسب ما ذكرت المنظمة الدولية، أمس، ويأتي الإيقاف، ضمن سلسلة فضائح في اتحاد أوقيانيا، الذي أثير جدل حول بناء مقره المترف في أوكلاند، وجاء في بيان فيفا أن نيكولاس، أحد أعضاء لجان فيفا السابقين، أدين بتهمة الاختلاس «وتقديم وقبول الهدايا وغيرها من المزايا».

وتم تغريمه 50 ألف فرنك سويسري «نحو 50 ألف دولار أمريكي» وإيقافه عن النشاط الكروي لثماني سنوات، لمخالفته أنظمة قانون الأخلاقيات لدى فيفا، واختلاس أموال فيفا المخصصة للاتحاد الأوقياني بين 2014 و2017، فضلاً عن المزيد من المزايا غير المبررة، التي تم قبولها أو تقديمها لعدة مسؤولين كرويين وأفراد آخرين. وكان نيكولاس قد استقال من منصبه في ديسمبر 2017، معللاً قراره بـ «أسباب شخصية».