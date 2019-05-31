17.4 مليار دولار إيرادات الدوريات الخمسة الكبرى

المصدر: لندن - د ب أ

حققت أندية الدوريات الكبرى في إنجلترا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا، إيرادات مالية مجمعة بقيمة 6 .15 مليارات يورو (4 .17 مليارات دولار)، خلال موسم 2017 /2018، بزيادة 6 %عن الموسم الماضي.

وسجلت كل الأندية على مستوى قارة أوروبا رقماً قياسياً من الإيرادات، بقيمة 4.28 مليارات يورو، وتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز القائمة، بحسب ما ذكرته مجموعة «ديلويت» الإنجليزية لخدمات الأعمال الرياضية، بأرباح إجمالية بلغت 4. 5 مليارات يورو.

وتفوقت إيرادات الدوري الإنجليزي الممتاز بنسبة 72 في المئة على الدوري الألماني (بوندسليغا)، الذي حل في المركز الثاني بإيرادات بلغت 2. 3 مليارات يورو، في الوقت الذي سجل فيه الدوري الإسباني 1. 3 مليارات يورو، وجاء الدوري الإيطالي في المركز الرابع في قائمة الدوريات الأعلى إيرادات، بإجمالي 2. 2 مليار يورو، والدوري الفرنسي في المركز الخامس بـ 7. 1 مليار يورو. وحافظت البوندسليغا على الصدارة في معدل الحضور الجماهير بمتوسط 44 ألف مشجع للمباراة الواحدة.

وذكرت مجموعة «ديلويت»، لم تتوقف الزيادة في سوق كرة القدم الأوروبية، رغم المؤشرات المبكرة على أن المواسم المقبلة قد لا تحقق النمو السريع، الذي شهدته العديد من المسابقات الكبرى في القارة خلال العقد الماضي. وأضاف البيان: ساهم العقد الجديد لبيع الحقوق الإعلامية للبوندسليغا، والذي يمتد لأربع سنوات، في رفع عائدات البث 290 مليون يورو.