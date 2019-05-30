راموس يكشف مصيره مع ريال مدريد

المصدر: د ب ا

أعلن سيرخيو راموس قائد فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم بقاءه في صفوف الفريق الملكي في الموسم القادم، رغم تلقيه عرضا من أحد الأندية الصينية.

وخلال مؤتمر صحفي عقده اللاعب الإسباني اليوم الخميس بالعاصمة مدريد أكد راموس /33 عاما/ بقاءه في صفوف الريال بعد سلسلة من التكهنات التي أحاطت بإمكانية انتقاله للعب في الدوري الصيني.

وقال راموس "إنني منتمٍ للريال، أريد إنهاء مسيرتي هنا. لا أريد أن أترك أي شكوك لدى المشجعين".

أكد اللاعب المخضرم "كان هناك الكثير من التكهنات بشأن مستقبلي وأردت التأكيد على التزامي تجاه النادي".

وردا على سؤال بشأن علاقته مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي، قال راموس "إن علاقتي به تشبه الأب والابن".

وجاء هذا الإعلان في ظل الأحاديث التي أشارت إلى تلقي راموس عرضا من أحد الأندية بالصين مقابل مبلغ مالي كبير، ورغم تأكيد اللاعب بتلقيه العرض، إلا أنه سارع في معالجة وضعه.

أوضح راموس "هناك عرض من الصين، وإذا لم أكن شاعرا بالرغبة في الاستمرار مع الريال، فإنه كان بديلا".

واستدرك راموس قائلا "لكنني في الوقت الحالي ملتزم بتعاقدي مع الريال وأنوي تنفيذه الآن".

أضاف راموس "كان هناك تكهنات كثيرة وأردت توضيح الأمر. من المهم أن أشعر بأنني مطلوب هنا في النادي، من جانب المشجعين وزملائي وبطبيعة الحال الرئيس".

وبعد التأكيد على تجديد ولائه للريال، قال راموس إنه دعا لهذا المؤتمر الصحفي "حتى نتمكن جميعا من الاستمتاع بالصيف والتأكد من أن اسمي لن يتصدر العناوين الرئيسية في الفترة المقبلة".

وتابع راموس حديثه قائلا "شعرت بالانزعاج لسماع قصص غير حقيقية عني، وكان هذا هو الدافع لهذا المؤتمر الصحفي".

وكان بيريز صرح في وقت سابق من الأسبوع الحالي أن راموس لن يغادر قلعة (سانتياغو برنابيو) في صفقة انتقال حر، بعدما تزايد الجدل المثار بشأن مستقبل اللاعب مع الفريق في الآونة الأخيرة.