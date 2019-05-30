نيمار يصدم جماهير ريال مدريد بشرط خيالي

المصدر: وكالات

كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن البرازيلي نيمار، نجم باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، لا يرغب في الانتقال إلى ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار موقع "Le10sport" الفرنسي، إلى أن نيمار لا يريد الانتقال إلى النادي الملكي في الصيف مفضلا العودة إلى برشلونة.

وأضاف الموقع، أن نيمار يخطط للرحيل عن باريس سان جيرمان في الصيف المقبل بعد موسمين فشل فيهما النادي الباريسي في التتويج بلقب دوري الأبطال.

وكانت الصحافة الإسبانية قد أوضحت أن العملاق الكتالوني قد اقترب من استعادة البرازيلي في الصيف المقبل، بعد مفاوضات مع نظيره الباريسي، حيث قد يدخل أحد لاعبي برشلونة ضمن الصفقة، من الثنائي البرازيلي فيليب كوتينيو أو الفرنسي عثمان ديمبلي.

بينما ذهب الإعلام الكتالوني إلى أبعد من ذلك، فقد قال إنه بالرغم من اهتمام ريال مدريد، فإن نيمار ليست لديه نية لارتداء قميص الميرينغي.

ومع ذلك، فإن رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز قد اتصل بالفعل بالمقربين من البرازيلي، على عكس برشلونة. لكن البرازيلي يدرس خيارا واحدا فقط في حال مغادرة باريس سان جيرمان، وهو العودة إلى برشلونة.

فيما قالت تقارير إعلامية إن النجم البرازيلي قدم طلبا ماديا "فلكيا" للتوقيع مع ريال مدريد الإسباني، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن مهاجم باريس سان جرمان طلب راتبا أسبوعيا يعادل 1.2 مليون جنيه إسترليني (1.5 مليون دولار أميركي) للموافقة على الانتقال إلى النادي الملكي.

وتابعت "الويلزي غاريث بيل يعتبر حاليا هو الأكثر دخلا في الفريق الريالي.. لكن في حال أراد مسؤولو النادي التوقيع مع نيمار، فسيكون عليهم إعادة تقييم حساباتهم المالية".

وأوضحت أن مجلس إدارة الريال يفكر في تسريح بيل، من أجل الاستفادة من خدمات نيمار، على اعتبار أن راتبي اللاعبين سيثقلان كاهل خزينة الفريق.

ويبلغ راتب نيمار الأسبوعي حاليا في فريق عاصمة الأنوار، الذي انتقل إليه قبل سنتين، نحو 622 ألف جنيه إسترليني (785 ألف دولار).

وترجح تقارير إعلامية بشكل كبير مغادرة بيل صفوف الريال، خلال الميركاتو الصيفي، خصوصا بعدما صرح المدرب زين الدين زيدان أنه لا ينوي الاعتماد عليه مستقبلا.

وقبل أيام، قالت صحيفة "سبورت" الشهيرة إن نيمار "يحزم حقائبه" من أجل مغادرة الفريق الباريسي، مشيرة إلى أن كل المعطيات تؤكد عودته إلى "الليغا".