ماذا قال الظاهرة رونالدو عن محمد صلاح؟

المصدر: وكالات

أشاد الظاهرة البرازيلية رونالدو، رئيس نادي بلد الوليد الإسباني، بقدرات النجم المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوفه ليفربول الإنجليزي قبل مواجهة توتنهام بعد غد، السبت، بالعاصمة الإسبانية "مدريد"، في نهائي دوري ابطال اوروبا.

وقال رونالدو، في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية، "هناك العديد من اللاعبين أحب مشاهدتهم والاستمتاع بقدراتهم الفنية والتهديفية، وعلى رأسهم ليونيل ميسي الذي لن يأتي لاعب مثله خلال الـ20 أو الـ30 عاماً المقبلة، وهناك أيضاً محمد صلاح ونيمار وهازارد وكيليان مبابي".

وعن تفوق الدوري الإنجليزي على الدوري الإسباني، أجاب رئيس بلد الوليد، قائلاً: «ليس مؤكدًا أن البريميرليغ أفضل من الليغا، ربما يكون الأمر في مكاسب الأندية من عوائد البث التليفزيوني، ولكن أفضل اللاعبين يوجدون في إسبانيا، أو على الأقل أغلبية اللاعبين».

وأكد رونالدو أن دخول زيدان عالم التدريب كان مفاجأة له، قائلاً: «لم أظن أبدًا أن زيدان سيكون مدربًا، لأنه شخص صامت وانطوائي ولكنها كانت مفاجأة بالنسبة لي عندما شاهدته يدخل التدريب ويفوز بثلاث بطولات دوري أبطال أوروبا متتالية، الأمر الذي لم يفعله أي شخص».

وفيما يتعلق برغبته في دخول عالم التدريب، كشف النجم البرازيلي، قائلاً: «لم أفكر أبدًا في هذا الأمر لأن الطقوس تكون أسوأ من كونك لاعبًا، بالإضافة إلى ضرورة تحمل 25 لاعبًا وكل شخص يفكر في أمر ما، أيضًا تعرضك للانتقادات».