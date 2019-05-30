شاهد.. أجمل أهداف دوري أبطال أوروبا 18- 2019

المصدر: البيان الالكتروني

تتوجه أنظار عالم كرة القدم جميعها إلى ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد من أجل مشاهدة النهائي المُنتظر لبطولة دوري أبطال أوروبا "تشامبيونز ليغ" بين ناديي توتنهام هوتسبير وليفربول الإنجليزيين مساء السبت المقبل والموافق 1 يونيو المقبل.

وستكون المباراة بمثابة مواجهة خاصة بين كل من ليفربول "صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 97 نقطة" وتوتنهام "صاحب المركز الرابع برصيد 71 نقطة" من أجل تتويج الموسم الرائع لهما بلقب كبير.

وشهدت تلك النسخة من التشامبيونز ليغ تسجيل الكثير والكثير من الأهداف الرائعة التي لن تُمحى من الذاكرة سريعًا نظرًا لأهميتها الكبيرة بالنسبة للأندية التي قامت بتسجيلها.

ووصل عدد الأهداف التي تم تسجيلها في التشامبيونز ليغ هذا الموسم وفق "يوروسبورت" إلى 364 هدفًا بمعدل وصل إلى 2.94 هدف في المباراة الواحدة ومعدل هدف واحد كل 32 دقيقة.

لكن هناك بعض الأهداف، التي خطفت قلوب عشاق الساحرة المستديرة نظرًا لما ظهر فيها من إمكانات وفنيات عالية، سواء في التمرير أو التسديدات بعيدة المدى ومكان دخول الكرة في المرمى وسط استحالة قدرة الحراس على التصدي لتلك الكرات، نجملها لكم في هذا الفيديو: