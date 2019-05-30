هازارد يودع تشلسي قبل الانضمام إلى ريال مدريد

المصدر: وكالات

صرح المهاجم الدولي التشيكي إدين هازارد الأربعاء بعد فوز فريقه تشلسي الانجليزي على مواطنه أرسنال 4-1 واحراز لقب بطل مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم ("يوروبا ليغ")، "أعتقد بأنه الوداع".

وعزز هازارد بتصريح مقتضب لشبكة "بي تي سبورت" البريطانية تقارير صحافية اعلنت قرب رحيله الى ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية.

وأضاف "أعتقد بأنه وداع، لكن في كرة القدم لا أحد يعرف. حلمي كان أن ألعب في الدوري الممتاز، وقمت بذلك لسبع سنوات في أحد أكبر الأندية. قد يكون الوقت حان الآن لتحد جديد".

وتابع اللاعب البالغ 28 عاما "لقد اتخذت قراري. الآن الأمر يتعلق بالنادي. إني ببساطة أنتظر، وستعرفون خلال أيام".

ويمتد عقد هازارد مع تشلسي حتى 2020، لكنه لم يخف رغبته بالانضمام يوما الى ريال مدريد، وقد أشارت الصحافة الى انتقال بأكثر من 100 مليون يورو.

وكان هازارد انتقل الى فريق "البلوز" اللندني عام 2012 قادما من ليل الفرنسي، واحرز معه لقبين في الدوري الممتاز (2013 و2015)، وكأس رابطة الأندية المحترفة (2015) والدوري الأوروبي مرتين أيضا(2013 و2019).