رئيس ريال مدريد يصدم عشاق رونالدو

المصدر: وكالات

في تصريح يُتوقع أن يجر عليه انتقادات واسعة، قال رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز إنه ليس نادماً على رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ففي فترة الانتقالات الصيفية الماضية، فجر كريستيانو رونالدو مفاجأة من العيار الثقيل، إذ رحل أفضل لاعب في العالم خمس مرات عن ريال مدريد، ليخوض تجربة كروية جديدة مع الفريق الإيطالي العملاق يوفنتوس.

وبمجرد إعلان خبر رحيل النجم البرتغالي عن القلعة المدريدية، انهالت الانتقادات بشدة على رئيس "الأبيض الملكي" فلورنتينو بيريز بسبب بيعه لكريستيانو رونالدو، الذي كان يُتوقع أن ينهي مسيرته الكروية في مدريد.

وافتقد ريال مدريد هذا الموسم كريستيانو رونالدو بشدة، إذ لم يقدم فقط الفريق موسماً سيئاً للغاية، بل خرج أيضاً خاوي الوفاض من كل المسابقات، وتعرض لصافرات الاستهجان من طرف جماهير "الميرنغي"، التي تعودت على أهداف ومهارات النجم البرتغالي.

بيد أن رئيس ريال مدريد لديه رأي مغاير تماماً، فقد قال فلورنتينو بيريز في تصريحات صحفية نقلتها جريدة "ماركا" الإسبانية "لست نادماً على رحيل كريستيانو، فمع تواجد رونالدو كان سيحدث نفس الشيء هذا الموسم".

ومن المتوقع أن تزيد تصريحات فلورنتينو بيريز الهوة بين هذا الأخير وكريستيانو رونالدو، الذي خرج حسب العديد من المراقبين من الباب الضيق، ولا يحمل ذكريات إيجابية عن رئيس واحد من أقوى الفرق في عالم الساحرة المستديرة.

من جهة أخرى، توج كريستيانو رونالدو، في عامه الأول مع يوفنتوس، بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، فيما تأمل جماهير "السيدة العجوز" أن تساعد خبرة النجم البرتغالي في تتويج فريقها بمسابقة دوري أبطال أوروبا في أقرب وقت ممكن.