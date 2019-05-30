الإصابة تهدد سانشيز قبل كوبا أمريكا

المصدر: سانتياغو- د ب أ

كشفت وسائل الإعلام في تشيلي، أمس، أن الهداف التاريخي لمنتخب تشيلي الأول لكرة القدم، اليكسيس سانشيز، قد يغيب عن بطولة كوبا أمريكا المقبلة التي ستقام في البرازيل الشهر المقبل بسبب الإصابة.

وأشارت صحيفة «ميركوريو» الصادرة أمس في تشيلي إلى أن الإصابة الخطيرة التي تعرض لها سانشيز، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، مؤخراً في الركبة قد تحول بينه وبين المشاركة مع منتخب تشيلي في كوبا أمريكا 2019.

وينتظر الجهاز الطبي لمنتخب تشيلي انضمام سانشيز اليوم لمعسكر الفريق لإجراء فحوصات طبية له، والوقوف على مدى جاهزيته لخوض البطولة. يذكر أن سانشيز أصيب بالتواء شديد في الركبة قبل شهرين خلال إحدى مباريات الدوري الإنجليزي ولكنه لم يتعاف حتى الآن.

وسيمثل غياب سانشيز عن كوبا أميركا ضربة موجعة للمنتخب التشيلي الذي يحلم بالفوز باللقب.