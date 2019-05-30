رقم قياسي في البوندسليغا

المصدر: ميونخ- د ب أ

أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليغا»، أن عدد الأهداف المسجلة في مسابقة الموسم المنقضي، بلغ 973 هدفاً في 306 مباريات، وهو ما يساوي عدد الأهداف المسجلة في موسم البطولة قبل 32 عاماً، كما يعتبر رقماً قياسياً جديداً في الألفية الحالية.

وطبقاً للأرقام المعلنة، بلغ متوسط الأهداف 2. 3 أهداف في كل مباراة، لتتفوق البوندسليغا على بطولات الدوري الإنجليزي (8. 2 هدف)، والإيطالي (7. 2 هدف)، والإسباني (6. 2 هدف).

يشار إلى أن 17 من أصل 306 مباريات لعبت طوال الموسم، انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف. وكشفت رابطة الدوري الألماني، أن البوندسليغا تتربع منذ 29 عاماً، باستثناء موسم 2016 / 2017، على قمة الدوريات الأوربية، في ما يخص عدد الأهداف المسجلة في كل موسم.

وسجل نادي بايرن ميونخ الفائز بلقب البوندسليغا، أكبر عدد من الأهداف، من بين كل أندية البطولة (88 هدفاً)، فيما كان نورمبرغ صاحب أقل حصيلة تهديفية، برصيد 26 هدفاً.