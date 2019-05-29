الريال يستهدف هازار.. وغموض يلف ملف مبابي ونيمار

المصدر: مدريد - أ ف ب

أكد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني اهتمام ناديه بالتعاقد مع إدين هازار، قائد المنتخب البلجيكي لكرة القدم ونجم تشلسي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من دون أن يقدم إجابة صريحة بشأن التقارير عن اهتمامه بأحد نجمَي باريس سان جرمان الفرنسي، أي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار. في حين تحدثت تقارير صحافية أيضا عن إمكان تعاقد ريال مع أحد أغلى لاعبين في العالم، أي نيمار أو مبابي من سان جرمان، قال بيريز «لم أتحدث إلى زين الدين زيدان عن مبابي أو نيمار»، مضيفا «إذا أردنا لاعباً من باريس سان جرمان، سنتصل برئيس النادي».

وربطت التقارير الصحافية بين هازار (28 عاماً) وريال منذ مدة طويلة، لكن الانتقال هذا الصيف يبدو أقرب من أي وقت مضى. وأشارت صحيفة «ليكيب» الفرنسية في مايو الحالي، إلى أن الاتفاق بات منجزاً، وسيعلن عنه بعد أن يخوض البلجيكي مع فريقه، نهائي مسابقة الدوري الأوروبي («يوروبا ليغ») ضد أرسنال اليوم في باكو.

وقال بيريز في تصريحات إذاعية «أبدي اهتماما كبيرا بقدومه إلى مدريد، لن أكذب بهذا الشأن وآمل في أن يتمكن من اللعب هنا هذا العام».

وتابع «منذ أعوام عدة ونحن نرغب في الحصول على توقيع هازار، وآمل في أن يأتي هذا العام. إلى الآن لم نحقق هذا الأمر، لكن هذه المرة عقده (مع تشلسي) ينتهي في العام المقبل»، علما بأن البلجيكي لم يتجاوب حتى الآن مع محاولات النادي اللندني تجديد هذا العقد.

ويتوقع أن يعمد ريال في فترة الانتقالات الصيفية إلى إجراء تعديلات واسعة على تشكيلته بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، الذي عاد خلال الموسم المنصرم لتولي مهامه خلفا للأرجنتيني سانتياغو سولاري. وستكون هذه التغييرات ضمن محاولة ريال تعويض الموسم المخيب الذي اختبره في 2018-2019، إذ اكتفى بالحلول ثالثا في إسبانيا، وفقد لقب دوري أبطال أوروبا الذي توج به ثلاث مرات تواليا بين 2016 و2018.