الإصابة تحرم نجم ليفربول من نهائي أبطال أوروبا

المصدر: أ ف ب

أعلن الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الانجليزي أن لاعب وسطه الغيني نابي كيتا سيغيب "السبت" عن المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا بمواجهة الخصم اللندني توتنهام بسبب اصابة في الحالبين.

وقال المدرب الالماني "لا توجد اي فرصة لنابي، حتى لو بدأ بالتعافي بشكل جيد".

في المقابل بدأ كلوب اكثر تفاؤلا بشأن حظوظ مهاجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو للمشاركة في نهائي مدريد، وقال "- بوبي- تدرب مجدداً الاسبوع الماضي وسيعاود التدريب غدا. يبدو انه في حالة جيدة، ما يعني انه سيخوض النهائي، أنا متأكد".

واعترف يورغن ان فريق "الحمر" يعيش لحظة من "الإثارة الكاملة" قبل خوضه السبت نهائي المسابقة القارية العريقة للموسم الثاني تواليا، معتبرا أن فريقه قادر على فرض نفسه بعد خسارته للنهائي الموسم الماضي امام ريال مدريد الاسباني 1-3.

وقال امام الصحافيين خلال اليوم المخصص للإعلاميين "نحن متحمسون جدا لفكرة أنه سنحت لنا مجددا هذه الفرصة. الامر يتعلق بإدارة المسألة، وحتى الآن تمكنا من السيطرة على مشاعرنا".

وأصر كلوب قائلا "لم يسبق لي أن شاركت في نهائي مع فريق أفضل (من ليفربول)، هذا صحيح. لاعبونا يمزجون بين الإمكانات والسلوك بأفضل طريقة رأيتها في حياتي. هذا شيء رائع. بعد (مباراة) برشلونة (الفوز 4- صفر في إياب دور نصف النهائي على ملعب أنفيلد)، لم يكن احداً يؤمن بهذا الفريق إلا الفريق نفسه".

وأردف "ستكون (المباراة) تنافسية جداً، بدون ادنى شك. صفاتنا وصفات +سبيرز+ تتشابه كثيرا. نعرف الكثير عن توتنهام ولكن مرت ثلاثة اسابيع منذ مباراتنا الاخيرة. في ثلاثة اسابيع، كنت عرفت اسم بستاني برشلونة لو كانوا الفريق الذي نواجهه".

وكشف "أبرز لحظة في مسيرتي كانت عام 2004، عندما صعدت إلى الدرجة الاولى مع ماينتس. الفوز بنهائي دوري الابطال مع ليفربول سيكون (اللحظة الأبرز) الجديدة".