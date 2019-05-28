كلوب يرد على تصريحات غوارديولا

المصدر: البيان الالكتروني

رد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول على تصريحات غوارديولا مدرب مانشستر سيتي والتي قال فيها إنه يعطي الدوري الإنجليزي أهمية أكبر من الوصول لنهائي الأبطال.

ورد المدرب الألماني، الثلاثاء، في المؤتمر الصحفي للمباراة النهائية من بطولة دوري أوروبا هذا الموسم، ضد نادي توتنهام هوتسبير على تصريحات غوارديولا :"بإمكان بيب أن يقول بأن الدوري الإنجليزي أهم من دوري الأبطال، لأنه ببساطة لم يتأهل إلى نهائي الأبطال لفترة طويلة من الوقت".

وأضاف كلوب: "هو مدرب رائع ويستحق كل الثناء الذي يحصل عليه، حاولنا الفوز بالدوري هذا الموسم، لكن فريقه كان أفضل، ولكن هناك منافسة أخرى نحن فيها، ونريد الفوز بها، وهي دوري أبطال أوروبا".

واختتم: "في الدوري الإنجليزي، كنا نحارب مانشستر سيتي، وفي النهاية الدوري ذهب لهم، ولكن هناك منافسة أخرى وكنا أفضل فيها، لذلك نحن في نهائي دوري أبطال أوروبا".