كلوب يكشف موقفه من صيام صلاح وماني في نهائي دوري الأبطال

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الانجليزي، موقفه من صيام ثنائي فريقه محمد صلاح وساديو ماني في يوم مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب إنه لا يمانع صوم اللاعبين يوم المباراة النهائية، وشدد على احترامه للدين الإسلامي، كما أشاد بمستوى صلاح وماني سواء وقت الصيام أو غيره.

وأضاف المدير الفني الكبير إن صلاح وماني أحيانًا ما يتأخرون على غرف تغيير الملابس بسبب أدائهما للصلاة، وقال إن هناك العديد من الأمور في الحياة أهم من كرة القدم.

وعن موقف فيرمينو من اللحاق بنهائي الشامبيونزليغ، أضاف كلوب: "واثق من أن روبرتو فيرمينو سيكون متاحا لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل، اللاعب ظهر بشكل طبيعي في التدريبات وتعافى من الإصابة".

ومن المنتظر أن يواجه فريق ليفربول مواطنه توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم الأول من شهر يونيو المقبل على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، في العاصمة الإسبانية، مدريد.