اعتقالات في إسبانيا ضمن تحقيقات في إدعاءات تلاعب بنتائج مباريات

المصدر: البيان الإلكتروني

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أنه جرى إلقاء القبض على عدد من المنتمين لمسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية لكرة القدم بإسبانيا اليوم الثلاثاء، ضمن تحقيقات في قضية تلاعب بنتائج المباريات.

وقالت وكالة أنباء "سرفيميديا" الإسبانية أن الشرطة المحلية نفذت الاعتقالات في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، وذكر تقرير إعلامي آخر أن اثنين على الأقل من اللاعبين الذين ألقي القبض عليهم، سبق لهما اللعب في الدرجتين الأوليين.

وأصدرت رابطة دوري كرة القدم الإسبانية بيانا ذكرت فيه "جاءت إجرءات الشرطة اليوم بعد شكوى تقدمت بها الرابطة إلى السلطات الإسبانية بشأن الاشتباه في التلاعب بنتيجة مباراة أقيمت في مايو 2018."

وأضافت "نود التقدم بالشكر إلى الشرطة على العمل الاستثنائي الذي قدمته لتفكيك ما يبدو أنه مجموعة إجرامية منظمة متخصصة في الحصول على فوائد اقتصادية من التلاعب بمباريات كرة القدم."

وقال متحدث باسم الرابطة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الشكاوى الأصلية المقدمة من الرابطة، لا تتعلق بمباريات في دوري الدرجة الأولى أو دوري الدرجة الثانية بإسبانيا.