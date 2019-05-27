ريال مدريد يسعى لتوفير 300 مليون يورو من بيع هؤلاء النجوم

المصدر: البيان الإلكتروني

يتوقع حدوث عاصفة تغييرات كبيرة داخل ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيف الحالي بعد موسم مخيب للآمال وتطلعات مشجعي الفريق الملكي.

ويبحث الملكي عن التعاقد مع كل من إيدين هازارد ولوكا يوفيتش وفيرلاند ميندي، وما زالت قائمة الراحلين مفتوحة لعدد من اللاعبين، لكن المهمة لن تكون سهلة، فمن الصعب رحيل أي لاعب من صفوف الفريق الملكي، فجميع اللاعبين يرغبون في البقاء، ولكن زين الدين زيدان لديه خطط أخرى، ويتوجب على الإدارة بيع الكثير من اللاعبين لخلق التوازن، وذلك وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأنفق ريال مدريد 95 مليون يورو بالفعل على صفقتي كل من إيدي ميليتاو ورودريغو، وستكلف النادي صفقة هازارد ما بين 100 و110 ملايين يورو.

فيما تصل صفقة يوفيتش إلى 70 مليون يورو، أما ميندي فسيكلف النادي 40 مليون يورو، دون الحديث عن احتمالية التعاقد مع الفرنسي بول بوغبا من مانشستر يونايتد، بحسب ما نشرته روسيا اليوم.

ويحتاج ريال مدريد لتأمين 300 مليون يورو من بيع لاعبيه، وهو المبلغ الذي سيتوفر من بيع كل من إيسكو وغاريث بيل وخاميس رودريغيز، كي لا يدخل في أزمة اللعب المالي.

ومن المتوقع أن يحصل الميرنغي على ما لا يقل عن 70 مليون يورو من بيع خاميس رودريغيز، أما إيسكو فلن يقل ثمنه عن 60 مليون يورو، وسيبلغ ثمن بيل 70 مليون يورو.

كما يوجد لاعبون آخرون أعلن عن رحيل بعضهم منهم الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس وداني سيبايوس ولوكاس فاسكيز وماريانو دياز وراؤول دي توماس وبورخا مايورال وثيو هيرنانديز.