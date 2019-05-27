صلاح يفوز بجائزة جديدة

المصدر: البيان الالكتروني

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي فوز النجم المصري محمد صلاح رسمياً بجائزة أفضل هدف في موسم ليفربول، عن الهدف الذي سجله في مرمى الإسباني كيبا حارس تشلسي.

ونال المدافع الدولي الهولندي فيرغيل فان ديك، جائزة أفضل لاعب في نادي ليفربول الإنجليزي لموسم 2018/2019، بتصويت الجماهير وكذلك بتصويت زملائه في الفريق.

وجاء النجم المصري محمد صلاح، في المركز الثاني، بحصوله على 23.9 في المئة، فيما جاء السنغالي ساديو ماني ثالثا بـ 11.3 في المئة، وحل كل من ترينت ألكسندر أرنولد، وأندي روبيرتسون، في المركزين الرابع والخامس على الترتيب.

واختير الهدف الذي سجله صلاح في شباك تشلسي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، كأفضل هدف لنادي ليفربول هذا الموسم.