ميلنر يكشف "الكلمة" التي أهانه بها ميسي في دوري الأبطال

المصدر: البيان الالكتروني

كشف جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول الإنجليزي عن تفاصيل مشادته مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأكد ميلنر في تصريحات نشرتها صحيفة ميرور الإنجليزية على أن ميسي وصفه بـ"الحمار" خلال المشادة بين الثنائي في النفق المودي إلى غرف تبديل الملابس بعد نهاية الشوط الأول من المباراة التي جمعتهما في ملعب الكامب نو معقل البلوغرانا.

وقال ميلنر: "ميسي بين الشوطين في ملعب الكامب نو لم يكن سعيدا ووجه لي بعض الكلمات باللغة الإسبانية منها كلمة حمار وهي تستخدم أيضا في كرة القدم الإسبانية، كمصطلح عام للشخص الذي يركل الناس".

وأضاف: "ميسي ظل يتحدث كثيرا باللغة الإسبانية خلال سيره بالنفق بين شوطي المباراة ولكني لم أفهم من حديثه سوى هذه الكلمة".