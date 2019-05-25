سلتيك يحرز ثلاثية ثالثة غير مسبوقة في اسكتلندا

المصدر: أ ف ب

أصبح أول فريق اسكتلندي يحقق الثلاثية المحلية لثلاثة موسم متتالية، بعد قلبه تأخره أمام هارتس وإحرازه لقب الكأس للمرة 39 في تاريخه السبت على ملعب هامبدن.

وكان "هوبس" في طريقه لخسارة أولى في 27 مباراة ضمن مسابقة الكأس بعد تأخره مطلع الشوط الثاني بهدف الاسترالي راين ادورادز (52)، بيد أن المهاجم الفرنسي أودسون إدوار عادل له من ركلة جزاء (62) قبل منحه هدف الفوز في الدقيقة 82.

وبعدما كان الشك يحوم حول هوية المدرب، الذي سيشرف على الفريق بعد تولي نيل لينون المهمة مؤقتاً، ثبت سلتيك عقد مدربه الايرلندي الشمالي.

وعلق لينون (47 عاما)، الذي أحرز 11 لقبا مع سلتيك كلاعب ولم يخسر سوى مرة وحيدة في 14 مباراة كمدرب مؤقت: "هذا امتياز... كان امتيازا في المرة الاولى وفي الثانية أشعر بتنفيذ المهمة".

وبرغم صناعة فارق بلغ 8 نقاط عن أقرب منافسيه قبل رحيل الايرلندي الشمالي براندن رودجرز في فبراير الماضي واحراز لقب الدوري لموسم ثامن تواليا والخمسين في تاريخه، تعرض لينون لانتقادات حول أداء الفريق وأسلوب لعبه.

وقال الرئيس التنفيذي لسلتيك بيتر لاويل "لا يوجد مرشح أفضل منه وقد اكتسب الحق ليكون مدربا لسلتيك".

وكان سلتيك أنفق 11 مليون دولار امريكي لجلب ادوار قبل 11 شهرا من باريس سان جرمان ورفع رصيده هذا الموسم الى 23 هدفا في جميع المسابقات.

وتوج سلتيك أيضا بلقب كأس الرابطة على حساب ابردين (1-صفر) في ديسمبر.