بالفيديو.. رونالدو يستعرض سيارته الفاخرة

المصدر: البيان الالكتروني

كشف اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو في فيديو نشره على حسابه الرسمي في "إنستغرام"، عن سيارته الجديدة الفاخرة من نوع "ماكلارين سينا".

وأظهر الفيديو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي وهو يقود السيارة التي اشتراها بمليون و120 ألف دولار أمريكي تقريبا، وفق ما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وتأتي السيارة الرياضية ذات التصميم الأنيق بمحرك قوي بقوة 800 حصان، وتبلغ سرعتها القصوى 340 كيلومتراً في الساعة، وفقا لسكاي نيوز.