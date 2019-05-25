صدمة جديدة لمحمد صلاح

المصدر: البيان الالكتروني

كشفت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية أمس أسماء اللاعبين المرشحين للمنافسة على لقب أفضل لاعب فى البريميرليغ بتصويت الجماهير.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية قائمة المرشحين للفوز لأفضل لاعب في البيميرليغ، ولكن هذه المرة سيكون الاختيار بناء على تصويت الجماهير فقط.

وشهدت القائمة خروج النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، الذي لم يشارك كذلك في المنافسة على لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

وضمت القائمة كلا من الأرجنتيني سيرخيو أغويرو والإنجليزي رحيم سترلينغ والبرتغالي بيرناردو سيلفا، نجوم مانشستر سيتي، والسنغالي ساديو ماني والهولندي فيرجيل فان دايك، نجما ليفربول، والبلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي.