أليسون بيكر يستعد للتحدي الأكبر

المصدر: باريس - ا ف ب

يستعد حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر للمباراة «الأكبر» في مسيرته الكروية، عندما يقف بين خشبات مرمى فريقه ليفربول لمواجهة توتنهام هوتسبر في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم نهاية الأسبوع المقبل، ويلتقي الفريقان الإنجليزيان في الأول من يونيو على ملعب واندا متروبوليتانو التابع لنادي أتلتيكو مدريد في العاصمة الإسبانية، وذلك للمرة الأولى في تاريخ توتنهام، والتاسعة لليفربول.

وسيخوض أليسون أول نهائي له في المسابقة القارية، آملاً في مساعدة الفريق على إحراز لقبه السادس، وقال «بمجرد أن انتهينا من الدوري الممتاز، كان أمامنا 20 يوماً للتحضير للنهائي،لا أطيق الانتظار. أتطلع لخوض هذه المباراة الكبيرة. هذه ربما أكبر مباراة في حياتي».

وخلال موسمه الأول، حافظ أليسون على نظافة شباكه 26 مرة، منها 21 في الدوري الممتاز نال بموجبها جائزة «القفاز الذهبي» التي تمنح للحارس الذي حافظ على نظافة شباكه في أكبر عدد من المباريات.